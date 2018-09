Ford rutscht von nasser Straße

Offensichtlich zu schnell bei nasser Fahrbahn war am Mittwochvormittag ein 45-jähriger Autofahrer unterwegs. Er kam deshalb auf der Staatsstraße 2262 bei Reichmannsdorf von der Straße ab und fuhr noch einen Leitpfosten um. Der Mann blieb unverletzt, an seinem Ford entstand Totalschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abgeholt werden.