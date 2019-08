4000 Euro Schaden sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstag im Gebiet der Marktgemeinde Wiesenttal entstanden. Am Nachmittag kam es auf der Staatsstraße bei Oberfellendorf zu dem Unfall im Begegnungsverkehr. Aufgrund Ortsunkenntnis kam ein 47-jähriger Ford-Fahrer in einer Rechtskurve zu weit auf die Gegenfahrbahn und rutschte beim anschließenden Bremsmanöver in den entgegenkommenden Ford einer 22-Jährigen. Durch den Unfall wurde zum Glück niemand verletzt.