Ford mit zwei Frauen überschlägt sich

Alkohol war bei einem Verkehrsunfall am späten Sonntagabend nahe Wonfurt im Spiel. Ein mit zwei Frauen besetzter Ford war gegen 22.30 Uhr von Wonfurt in Richtung Horhausen unterwegs. In der lang gezogenen Kurve nahe der Einfahrt zum Baggersee schlingerte der Pkw vom rechten auf das linke Bankett. Von dort schleuderte der Pkw erneut aufs rechte Bankett, überschlug sich und blieb im angrenzenden Feld auf dem Dach liegen. Die beiden Frauen konnten sich selbst aus dem Ford befreien und saßen bei Eintreffen der Streife am Straßenrand. Ein Alkoholtest ergab bei den Frauen im Alter von 23 und 21 Jahren Werte von 1,2 und 1,4 Promille. Beide wurden leicht verletzt ins Krankenhaus Haßfurt gebracht; dort wurde eine Blutentnahme veranlasst. Vor Ort konnte nicht sichergestellt werden, wer von beiden zum Unfallzeitpunkt das Auto steuerte. Weitere Maßnahmen sind erforderlich.