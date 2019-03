Ford Galaxy angefahren und geflüchtet

In der Zeit von Sonntagnachmittag, 13 Uhr, bis Montagmittag gegen 11.45 Uhr hat ein unbekannter Fahrzeugführer einen auf einem Parkplatz in der Schützenstraße in Gößweinstein abgestellten schwarzen Ford Galaxy beschädigt. Obwohl der Verursacher einen Schaden am Kotflügel und der Fahrertüre in Höhe von etwa 3500 Euro angerichtet hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. pol