Mit einem spitzen Gegenstand wurde am Sonntag auf dem Parkplatz eines Bankinstitutes ein ordnungsgemäß geparkter grauer Ford Fiesta beschädigt. Der unbekannte Täter zerkratzte die rechte Fahrzeugseite, so dass ein Schaden in Höhe von 500 Euro entstand. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.