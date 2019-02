Ford Fiesta brannte vollständig aus

Mit seinem Ford Fiesta war ein 32-Jähriger am Mittwochmorgen auf der A 73 unterwegs. Da Warnleuchten in seinem Fahrzeug aufblinkten, lenkte er sein Auto an der Ausfahrt Memmelsdorf auf einen Parkplatz. Vermutlich durch einen technischen Defekt geriet der Pkw anschließend in Brand. Die Feuerwehr Memmelsdorf löschte das Feuer. Der Brandschaden wird mit rund 2000 Euro angegeben. Patient ist seine Geldbörse los Zwischen Freitagnachmittag und Mittwochmorgen wurde einem Patienten im Klinikum aus einem unversperrten Schrank die in einer Jackentasche untergebrachte Geldbörse gestohlen. Der unbekannte Täter erbeutete neben einem dreistelligen Bargeldbetrag auch zwei Scheckkarten und eine Krankenversicherungskarte.

Autofahrer übersieht Fußgängerin Beim Rechtsabbiegen vom Heinrichsdamm in die Willy-Lessing-Straße übersah am Mittwochmittag ein Autofahrer eine Fußgängerin. Die 28-Jährige wurde erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Glücklicherweise wurde sie nur leicht verletzt, musste aber dennoch zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Randalierer landet in Ausnüchterungszelle In der Nacht auf Donnerstag gegen 3 Uhr wurde die Polizei über eine Ruhestörung aus einer Wohnung am Weidendamm verständigt. Die Beamten trafen einen 37-Jährigen an, der dort lautstark randalierte und aufgrund seiner Trunkenheit von der Polizei in Gewahrsam genommen werden musste.

28-Jährige will Taxirechnung prellen Am Donnerstag gegen 3.40 Uhr ließ sich eine alkoholisierte 28-jährige Frau mit einem Taxi vom Grünen Markt zum Kunigundendamm fahren. Während der Fahrt teilte sie dem Fahrer mit, dass sie kein Geld habe und erst zu einer Bank müsse. Die Frau stieg dann in der Luitpoldstraße aus und lief einfach davon. Weil der Taxifahrer sofort die Polizei verständigte, konnte sie kurz danach gestellt werden. pol