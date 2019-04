Ford fährt nach Unfall einfach davon

In der Theodor-Heuss-Allee in Forchheim ist es am Dienstag vor der Baustelle beim Spurwechsel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem roten Opel und einem weißen Ford gekommen. Obwohl am Opel ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand, entfernte sich der Fahrer des Ford unerlaubt vom Unfallort. Hinweise an die Polizei Forchheim, Telefon 09191/7090-0.