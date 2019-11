Ford angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Nacht zum Mittwoch einen Ford Transit an der hinteren linken Fahrzeugseite, so dass ein Schaden von etwa 2000 Euro entstand. Der Transporter war in der Bayernstraße geparkt. Zeugen der Unfallflucht oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.