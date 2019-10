Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 8.15 Uhr, den Ford eines 28-Jährigen, so dass ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro entstand. Das Auto war auf den Anwohnerparkplätzen vor einem Mehrfamilienhaus in der Pfälzerstraße abgestellt. Ein daneben stehender Toyota hatte passende Unfallspuren, weshalb die 75-jährige Besitzerin als Verursacherin infrage kommt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 zu melden. pol