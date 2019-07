Am Freitag beginnt in Forchheim das 179. Annafest, und viele der Aussteller und Kellerbetreiber nutzten die vergangenen Tage, um ihre Buden und Schankstellen auf Vordermann zu bringen. Doch scheint die Vorfreude unter den Annafestgängern etwas getrübt zu sein. Schon seit Wochen fühlen sich traditionsbewusste Kellerwaldfans durch die umgesetzten Sicherheitsbestimmungen um das Vermächtnis der Sandsteinkeller und ihres Brauchtums gebracht, vor allem wegen der Umrahmung der Kellerbrüstungen mit einem sogenannten Mannheimer Gitter, einem 1,10 Meter hohen Metallzaun. Die Betreiber des Brauwastl-Kellers haben nach erfolgtem Aufbau reagiert: Scheinbar eingesperrt hinter einem Bauzaun sitzend haben sie Schilder mit Sprüchen wie "Forchheims sicherster Bierkeller", "Brauwastl-Alcatraz", "Bitte nicht füttern" und den entlehnten Trump-Slogan "Brauwastl Safety First" angebracht. Feierlaune ist da, das Annafest kann beginnen. Foto: Leo Hühnlein