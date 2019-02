Forchheimer "Urban Sketchers" wollen die "Welt mit neuen Augen sehen"

Die Forchheimer "Urban Sketchers" luden am Donnerstag in die Stadtbücherei zu ihrer ersten Vernissage und zeigten Ihre künstlerischen Werke. Leiterin Doris Koschyk begrüßte zahlreiche Gäste, die von den "Skizzen" der Künstler begeistert waren.

Die Welt mit neuen Augen sehen, sie zu zeichnen und mit anderen zu teilen - das ist die Idee der "Urban Sketchers". Jeder ist willkommen, egal ob Profi oder Hobbyzeichner - von jung bis alt.

Rosemary Keßler, die die Forchheimer "Sketchers" 2016 ins Leben gerufen hat und bis heute leitet, lud die Gäste mit einer unterhaltsamen und humorigen Rede zum Mitmachen ein. Es sei fantastisches Hobby.

Einmal im Monat können Forchheimer samstagnachmittags eine mit Skizzenblöcken ausgestattete Gruppe von Künstlern durch Forchheim laufen sehen, die auf der Suche nach einem neuen Motiv sind, so die Leiterin der Gruppe. Mal suchen sie nach Motiven in Forchheim, mal unterwegs in Nachbarorten, im Urlaub oder auch Zuhause. "Urban Sketchers" gibt es in vielen Städten der Welt. Ihren Ursprung hatten sie 2007 in den USA. rb