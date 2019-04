Forchheimer unterstützen den an Leukämie erkrankten Daniel in Australien

Die Spendenaktion für den "Hilfsfonds Daniel Linch" für das an Leukämie erkrankte Enkelkind der Forchheimer Auswanderer Dittman in Australien hat die Summe von rund 7000 Euro erreicht. Das berichtet Margarete Grohganz, die den Vorstand der Forchheimer Arbeiterwohlfahrt dafür gewann, die Spendenaktion zu unterstützen (der FT berichtete).

Ende März ist Maximilian Streit, Bereichsleiter für Healthcare Service der Firma Hegele in Forchheim, nach Brisbane geflogen. Er hat die Eltern von Daniel besucht und dabei einen virtuellen Scheck mit der bis dahin eingegangenen Summe von 6700 Euro übergeben. Mit enthalten sind 500 Euro, die der Rotary-Club Forchheim gespendet hat.

Max Streit hat Daniel Linch und seine Mama Miriam im Lady-Cilento-Hospital Brisbane und im Ronald-McDonald-House besucht, das Unterkunft für Familien mit schwer kranken oder verletzten Kindern bietet. Die Stiftung hilft, die Familieneinheit inmitten von physischem, emotionalem und finanziellem Stress zu bewahren und gibt den Eltern die Möglichkeit, sich mit anderen Familien in ähnlichen Situationen auszutauschen und gegenseitig zu helfen. Das Ronald-McDonald-House befindet sich neben dem Hospital, in dem Daniel behandelt wird. "Die beiden haben sich sehr über die Spende gefreut", berichtet Max Streit, der davon ausgeht, dass noch weitere Spenden eingehen werden. Wie Margarete Grohganz, die in engem Kontakt mit den Großeltern Jürgen und Annemarie Dittman steht, weiter mitteilt, leide Daniel momentan sehr unter der Chemotherapie und zeige auch allergische Reaktionen. Am Gründonnerstag beginnt die nächste Chemoserie.

In der Lady-Cilento-Klinik erfährt der jetzt 18 Monate alte Daniel seit Dezember seine Behandlung und Betreuung. Das Geld aus der Spendenaktion wird für medizinische Kosten, Reisen und Unterbringung sowie Einkommensverluste benötigt, während Daniel in Pflege ist. Das Spendenkonto "Hilfe für Daniel" ist unter IBAN DE 80 76391000 0300038440 bei der Volksbank Forchheim eingerichtet. mw