Forchheimer Siedler feiern Kerwa

Vom 21. bis 23. September heißt es wieder "Auf geht's zur Siedlerkerwa" im Festzelt am Siedlerheim. Auftakt ist am Freitag ab 17 Uhr mit Schlachtschüssel und anschließender Partystimmung mit "DJ Prässi". Am Samstag findet ab 10 Uhr eine Kinderbelustigung mit Grill-, Kaffee- und Kuchenbar statt. Um 19 Uhr sorgt Andy Kraus mit Livemusik und eine Elvis- und Blues-Brothers-Show für Unterhaltung. Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einem Frühschoppen, gefolgt von einem Mittagstisch um 11.30 Uhr, Kinderprogramm ab 14 Uhr und einem Bobby-Car-Rennen (16 Uhr). red