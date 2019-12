Forchheimer Fachoberschule bekommt Bürgerenergiepreis und 3000 Euro

In Forchheim haben Schüler der Fachoberschule eine defekte Photovoltaik (PV)-Anlage repariert. Den vor Ort erzeugten Strom nutzt die Schule für die Beleuchtung des Schulgartens. Die Fachoberschule ist eine von drei Gewinnern des Bürgerenergiepreises, der jedes Jahr von der Bayernwerk-Netz GmbH (Bayernwerk) mit Unterstützung der Regierung von Oberfranken vergeben wird. Die Einrichtung wurde gemeinsam mit den anderen Preisträgern, dem Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium aus Bayreuth und der Mittelschule Hummeltal im Landkreis Bayreuth in den Räumen der Regierung in Bayreuth geehrt.

"Für das Gelingen der Energiewende brauchen wir so starke Vorbilder wie unsere Preisträger. Der Bürgerenergiepreis rückt sie in die Öffentlichkeit, damit andere sich ein Beispiel daran nehmen. Dass wir so viele Bewerbungen für den Bürgerenergiepreis erhalten, zeigt, dass das gesellschaftliche Engagement der Bürger in Sachen Klimaschutz groß ist", erklärte Ingo Schroers, Mitglied der Geschäftsleitung der Bayernwerk-Netz GmbH, bei der Preisverleihung. Er merkte an, dass es jedes Jahr die Möglichkeit gebe, sich erneut für die Auszeichnung zu bewerben.

PV-Anlage wieder instand gesetzt

Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz ergänzte: "Wir haben in den letzten Jahren ganz unterschiedliche Projekte kennengelernt. Das zeigt, wie zahlreich die Möglichkeiten sind, sich für Umwelt und Klima einzusetzen."

Die PV-Anlage der Fachoberschule Forchheim gibt es schon seit 2009, aber seit längerer Zeit hat sie nicht mehr funktioniert. Schüler der Fachrichtung Technik haben die hauseigene Anlage unter Anleitung ihrer Lehrkräfte wieder instand gesetzt. Im Rahmen ihrer fachpraktischen Ausbildung brachten die Elftklässler drei gebrauchte PV-Module auf dem Dach an, die Befestigungen dafür stellten sie eigenhändig in Metallwerkstätten her. Zwei Kfz-Batterien bauten die Jugendlichen als Speicher ein, dazu kam ein Laderegler. Der Solarstrom wird nun für die Beleuchtung des Gartenhauses und des Pavillons eingesetzt. Auch eine Pumpe zur Erhaltung der Wasserqualität im Park speist sich durch die Anlage - ebenso wie alle übrigen Lampen des Gartens. Am Beispiel der hauseigenen Anlage vermitteln die Lehrkräfte nachfolgenden Jahrgängen das Wissen rund um erneuerbare Energien und nachhaltigen Energieverbrauch. Die Fachoberschule Forchheim erhält ein Preisgeld von 3000 Euro.

Über alle Klassenstufen hinweg haben Schüler des Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasiums in Bayreuth den "Klimatag 2019" vorbereitet und gemeinsam durchgeführt. Knapp 1000 Jugendliche waren beteiligt. Dabei hat jede Jahrgangsstufe ein Schwerpunktthema mit theoretischem und praktischem Teil erarbeitet. Im Rahmen eines Projekts zur Klimaforschung pflanzten Schüler Bäume auf dem Gelände der Universität Bayreuth. Unterstützt wurden die Schüler nicht nur von ihren Lehrern, sondern auch von Vertretern aus Wissenschaft und Politik. Insgesamt waren die Projekte so angelegt, dass sie auch nach dem Klimatag noch nachhaltig im Alltag umgesetzt werden. Das Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium erhält ein Preisgeld von 4000 Euro.

Jahresthema: alternative Energie

Über ein ganzes Schuljahr hat die Grund- und Mittelschule Hummeltal Projekte rund um alternative Energien durchgeführt. Vier Energietage und das große "Energie-Schulfest" markierten Höhepunkte dieses "energiegeladenen" Schuljahres. In Form von Projekttagen soll das Wissen über regenerative Energien auch weiterhin von den Großen an die Kleinen weitergegeben werden. Die Grund- und Mittelschule Hummeltal erhält ein Preisgeld von 3000 Euro.

Für die nächste Runde bewerben

Mitmachen beim Bürgerenergiepreis können Vereine, Kindergärten, Schulen oder Privatpersonen. Ausgeschlossen sind Projekte von Unternehmen, die sich gewerblich mit Energie-Effizienz beschäftigen.

Jetzt schon sind Bewerbungen für die nächste Runde des Wettbewerbs möglich. Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen zum Bürgerenergiepreis gibt es unter www.bayernwerk.de/buergerenergiepreis. red