"Forchheimer Brettla" spielt dreimal

Die Theatergruppe "Forchheimer Brettla" spielt wieder. Am Freitag, 23. November, Samstag, 24. November, um 20 Uhr, und am Sonntag, 25. November, 15 Uhr, im Pfarrzentrum Verklärung Christi, Jean-Paul-Straße 4 in Forchheim. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher. Die Theatergruppe lässt Lilli einen weiteren - ihren dritten - Kriminalfall lösen. Unter dem Titel "Kein Problem, Hr. Kommissar" löst Lilli in ihrer unnachahmlichen Art auch diesen Fall. Lilli wird wie in den vorausgegangen Kriminalstücken gespielt von Anja Schmitt. Der Kommissar Harry Bauer, diesmal gespielt von Oliver Hieber (Walberlabühne Kirchehrenbach), erhält Unterstützung von Kommissarin Gruber. Diese ist eine alte Bekannte -nämlich Waltraud Jost. Lilli holt sich Unterstützung in Form ihrer Nichte Annie Weber, gespielt von Kerstin Jungwirth. Handlungsort ist das Büro eines international agierenden Unternehmens. Geführt wird die Firma von vier Teilhabern. Diese werden von Jasmin Scholz, Thomas Kmeth, Michael Kohler und Alexander Dworschak gespielt. Eintrittspreise: Erwachsene acht Euro, ermäßigt fünf Euro. Vorverkauf in Forchheim: Reiterstadel Rübner, Bammersdorfer Straße 8, Orthopädie Kmeth, Klosterstraße 1a, Bücherstube an der Martinskirche, St.-Martins-Straße 17, bei den Mitspielern und an der Abendkasse. Es werden ein Imbiss und Getränke angeboten. red