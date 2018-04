Forchheim kehrt mit dem Pokal zurück

Daniel Ruppert



Die Volleyballer der VG Forchheim haben den oberfränkischen Pokal gewonnen. "Der Plan ging voll auf. Wir sind unserer Favoritenrolle gerecht geworden", berichtet Forchheims Spielertrainer Michael Prade, dessen Mannschaft als klassenhöchster Teilnehmer nach Coburg gefahren war. Anders als angekündigt, ging kurzfristig neben der dritten, vierten und fünften auch die zweite Mannschaft der gastgebenden SG Teamwork Ebersdorf/Coburg an den Start, so dass sich die Teilnehmer nicht im Modus Jeder-gegen-jeden maßen, sondern mit den einzigen auswärtigen Vertretern aus Forchheim und der TS Kronach II zwei Dreier-Gruppen bildeten.

Die VG entschied beide Vorrundenduelle mit 2:0 Sätzen für sich. "Gegen die Coburger Vierte haben wir uns aber schwer getan. Jeder Satz war knapp, die SG lag häufig vorne", räumte Prade ein. Leichter hatte es der Drittplatzierte der vergangenen Bezirksliga-Saison im Halbfinale gegen Kronach, das in beiden Durchgängen einstellig blieb. "Das ist eine junge und große Truppe mit Potenzial. Wir haben aber vor allem mit unseren Aufschlägen Druck gemacht und dank unseres schnelleren Spiels deutlich gewonnen", erklärte Prade.

Im Endspiel stand die VG erneut Ebersdorf IV gegenüber, die sich in der Vorschlussrunde etwas überraschend gegen die vereinseigene Zweite behauptet hatte. "Diesmal lief es etwas besser als im Gruppenspiel", sagte der Coach zufrieden. Zudem durften sich die Jugendlichen Johannes Weidt und David Knapek über viel Einsatzzeit freuen.

Weniger gut lief es bei den Forchheimer Frauen einen Tag vorher. Nach Niederlagen gegen Reitsch und Kronach reichte der klare Sieg gegen Einberg nicht fürs Weiterkommen. Der Fokus der VG-Mädels liegt jetzt auf der Relegation gegen den Abstieg aus der Bezirksklasse am kommenden Samstag.