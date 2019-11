Forchheim benachteiligt

Zum Artikel "Minister an der A 73" vom 31. Oktober: Wie dem Zeitungsartikel entnommen werden kann, ist dank der Initiative von Udo Schönfelder (CSU-Stadtrat) erneut Bewegung in die Diskussion um die Lärmbelästigung auf der A 73 gekommen. Das jahrzehntelange Ringen um die Lärmschutzmaßnahmen seitens der Bürgerinitiativen und der Vertreter aus der Politik besteht bereits seit 1983. Es wurde viel erreicht. Leider hat aber dieses Mal die bayerische Staatsregierung wieder nur diplomatisch bezüglich des generellen Tempolimits entschieden. So wie auch in der Stellungnahme vom 5. November zu lesen ist, bleibt Forchheim wieder einmal benachteiligt. Quo vadis, Königsstadt?

Monika Bienzeisler

Forchheim