Forchheim auf besondere Art erleben

Die Forchheimer Tourist-Info bietet auch im Juli wieder Gästeführungen an. Stadtführungen finden am 6./20./27. Juli um 10.30 Uhr und am 3./10./17./24./31. Juli um 15 Uhr statt. Treffpunkt ist jeweils an der Tourist-Info; Eine Bierverkostung gibt's am 3. Juli um 19 Uhr, Treffpunkt am Parkcafé; nur mit Anmeldung. Forchheim uneinnehmbar am 7. Juli um 14 Uhr, Treffpunkt an der Tourist-Info; Genießertour am 13. Juli um 10.30 Uhr, Treffpunkt Tourist-Info, Anmeldung erforderlich; Stadt- und Neubürgerführung am 13. Juli um 10.30 Uhr, Treffpunkt Tourist-Info; Segway am 14. Juli um 15 Uhr, Treffpunkt an der Sportinsel; Annafest-Führung am 29. Juli um 15 Uhr, Treffpunkt Kellerwald-Infotafel. red