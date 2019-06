313 Kilogramm Lebensmittel werden pro Sekunde in Deutschland weggeworfen. Foodsharing ist eine Initiative, die sich gegen die Lebensmittelverschwendung engagiert. Seit Oktober gibt es auch in Coburg ein Team von Foodsavern. Die Initiative hat nach einem Standort gesucht und diesen im Awo-Treff gefunden. Eine Infoveranstaltung findet dazu am Mittwoch, 26. Juni, um 17 Uhr im Treff statt. Um eine Anmeldung unter Telefon 09561/94415 wird gebeten. red