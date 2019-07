Die bretonische Tanzgruppe "La Javelle" aus der Partnerstadt Ancenis ist im Rahmen des Städtepartnerschaftsaustausches zu Gast in Bad Brückenau. Sie treten am Sonntag, 14. Juli, ab 11 Uhr, ab wechselnd mit den "Georgi-Bläsern" und der "Harmonie d´Ancenis", im Staatsbad beim Parkfest auf. Um 16.30 Uhr be reichern sie die Feier am "Freundesstein" vor dem Alten Rathaus und bieten den Besuchern an, einen "Hanter Dro" mit ihnen zu tanzen. sek