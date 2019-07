Nach zwei erfolgreichen Chorkonzerten in dieser Woche beginnt ab sofort für den Folklorechor Nüdlingen-Bad Kissingen die Sommerpause. Die erste Probe nach der Pause findet am Donnerstag, 12. September, um 20 Uhr im eigenen Probenraum in der Alten Schule Nüdlingen statt. Neue Sängerinnen und Sänger sind bei dem Chor übrigens jederzeit willkommen. sek