Der Folklorechor Nüdlingen-Bad Kissingen beendet seine Sommerpause und startet am Donnerstag, 19. September, mit Schwung in die neue Saison. Die Chorproben beginnen wie immer um 20 Uhr im eigenen Probenraum in der Alten Schule in Nüdlingen. Die Sängerinnen und Sänger freuen sich über jeden, der den Chor verstärken möchte. Dazu bietet der Probenbeginn eine gute Gelegenheit. sek