Folie mit Heroin in der Hosentasche

Gegen 15.30 Uhr wurde am Sonntag ein 33-jähriger Fußgänger in der Schönbornstraße von der Polizei einer Personenkontrolle unterzogen. Während der Kontrolle versuchte er eine Folie mit einer geringen Menge Heroin in seiner Hose verschwinden zu lassen. Dieses entdeckten jedoch die Beamten bei der Durchsuchung. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige. pol