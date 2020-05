Folgeträchtiger Überholfehler auf A 73

Auf der A 73 zwischen den Anschlussstellen Forchheim-Nord und Buttenheim übersah am Samstagnachmittag der 46-jährige Fahrer eines Sattelzuges aus dem Bereich Haßfurt, dass er von einem mit drei Personen besetzten VW Caddy überholt wurde und zog selbst auf den linken Fahrstreifen. Bei dem Streitvorgang wurde glücklicherweise niemand verletzt. An dem Pkw im Wert von zirka 3500 Euro entstand Totalschaden; der Schaden am Sattelzug wird von der Polizei auf 2500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme staute sich der Verkehr auf eine Länge von bis zu zwei Kilometern. Aufgrund zu geringen Abstandes ereignete sich in diesem Bereich ein Auffahrunfall unter Beteiligung eines 60-jährigen Lichtenfelsers. Hier geht die Polizei von insgesamt 4000 Euro Schaden an zwei Autos aus. red