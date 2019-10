Folgen von Diabetes

Diabetes mellitus gehört mit rund sechs Millionen Patienten zu den meisten Erkrankungen in Deutschland. Folgen der Erkrankung können Gefäß- und Nervenschäden sein, die Ausgangspunkt eines diabetischen Fußsyndroms sind. Chefarzt Dieter Höger, Facharzt für Innere Medizin, Geriatrie, Nephrologie und Hypertensiologe DHL erläutert in einem Vortrag wie wichtig die Vorsorge und die frühzeitige Erkennung des diabetischen Fußsyndroms sind und welche Therapiemöglichkeiten angewendet werden können. Dabei erfahren die Interessierten von Begleit- oder Folgeerkrankungen. Nach dem Vortrag beantwortet Chefarzt Höger noch offene Fragen. Die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg (GKG) lädt alle Interessierten zu dieser Informationsveranstaltung am 10. Oktober um 19 Uhr in die Juraklinik, Oberend 29 nach Scheßlitz ein. Die Veranstaltung ist kostenfrei und bedarf keinerlei Anmeldung. red