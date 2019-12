Förtsch/Gawert siegen knapp beim Erwin-Hader-Pokal

Mit den Formationen Marcel Förtsch/Dieter Gawert, Philipp Weiß/Reiner Schwarz und Thomas Förtsch/ Harald Sokol waren beim diesjährigen Zufallsdoppel des TTC Tüschnitz gleich drei Paarungen am Ende punkt- und satzgleich. Die direkten Sätze der drei untereinander ergaben schließlich ein eindeutiges Endergebnis. Das Duo M. Förtsch/Gawert lag knapp vor Schwarz/P. Weiß und Th. Förtsch/Sokol.

14 Teilnehmer, von denen die Hälfte nach Rangliste gesetzt und die andere Hälfte dazugelost wurde, spielten im System "Jeder gegen jeden" die Gewinner aus. Bemerkenswert ist der gute vierte Platz von Michael Weiß und Georg Zipfel. Letzterer nimmt erst seit September am aktiven Mannschaftssport des TTC Tüschnitz teil. Eine respektable Leistung zeigte auch Horst Heller, welcher mit 80 Jahren zusammen mit Jannik Wachter die meisten Sätze aller Teilnehmer spielte und dabei in jedem Match mindestens einen Satz gewann. Das Endergebnis wird wohl als eines der spannendsten in die fast 40-jährige Tradition dieses Wettbewerbs eingehen. thf Endergebnis: 1. Marcel Förtsch/Dieter Gawert 5:1/17:9, 2. Philipp Weiß/Reiner Schwarz 5:1/16:8, 3. Thomas Förtsch/Harald Sokol 5:1/16:8, 4. Michael Weiß/Georg Zipfel 3:3/12:12, 5. Karl-Heinz Sladek/Frank Fugmann 2:4/11:13, 6. Jannik Wachter/Horst Heller 1:5/10:17, 7. Jonas Pauli/Dieter Haaf 0:6/3:18.