Steinbach am Wald vor 20 Stunden

Tischtennis

Förtsch, Christmann und Zenetti siegen

Die Tischtennisabteilung des SC Rennsteig Steinbach am Wald hat ihre zweite Vereinsmeisterschaft ausgetragen. Die Aktiven kämpften in der Vorrunde und in den anschließenden K.o.-Spielen um die Plätze....