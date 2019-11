Förster führen durch den "Friedwald"

Wer den "Friedwald" Fränkische Schweiz kennenlernen möchte, hat dazu am Samstag, 23. November, um 14 Uhr bei einer kostenlosen Waldführung Gelegenheit. Förster erklären bei dem gemeinsamen Spaziergang das Konzept von "Friedwald" und beantworten Fragen rund um die Bestattung in der Natur. Die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden.Treffpunkt ist die Infotafel am Friedwald-Parkplatz 2, Anfahrt: Zur Lochwiese, Ebermannstadt. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldung unter Telefon 06155/848-200 oder über www.friedwald.de/ebermannstadt gebeten. red