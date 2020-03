Förderverein wählt zwei Neue ins Vorstandsteam

Seit 20 Jahren gibt es bereits den Förderverein der Friedrich-von-Ellrodt-Schule. Nach 15 Neuzugängen gehören ihm 90 Mitglieder an, die Aktivitäten sind enorm.

Nadine Bechert vom Vorstandsteam listete bei der Hauptversammlung im "Bräuwerck" das Straßenfest und die Drossenfelder Weihnacht auf: "Da sind wir ein begehrter Anziehungspunkt für die Besucher." Unterstützt habe man die Schule mit T-Shirts für alle Erstklässler und neuen Bällen für den Sportunterricht. Zudem habe man bei Klassenfahrten Zuschüsse für finanzschwache Schüler gewährt und ein Wildbienenprojekt auf den Weg gebracht.

Für 2020 hat man gleichfalls einiges vor. Dem Arbeitskreis "Schach" der Lehranstalt soll im Freien eine Möglichkeit zum Spielen angeboten werden, außerdem möchte der Förderverein den Eingang zur Mensa verschönern, und zwar über einen Malwettbewerb der Kinder. Nadine Bechert will sich auch wieder um die Mitgliederwerbung kümmern und verstärkt Firmen mit ins Boot holen. Ihr Vorstandkollege Thomas Neugebauer wies auf das 50-jährige Bestehen der Schule hin. Eines wollte Neugebauer noch hervorheben: Das Ziel, die Interessen des Fördervereins und des Elternbeirates gemeinsam in eine Richtung zu führen, habe man erreicht, man ziehe an einem Strang.

Die Neuwahlen gingen flott über die Bühne. Dem dreiköpfigen und gleichberechtigten Vorstandsteam gehören wieder Nadine Bechert und Thomas Neugebauer und neu Marko Mihaljevic an. Neue Kassierin ist Annette Fial, Schriftführer bleibt Rektor Michael Zeitler. als Revisoren fungieren Michaela Schirmer und Astrid Kromer-Ott.

Aus dem Vorstand verabschiedet wurden Webb Carson und Andrea Hack. "Mit Letzterer verlieren wir eine große Stütze, eine perfekte Finanzjongleurin", sagte Neugebauer. Und Andrea Hack krönte ihren letzten Kassenbericht mit einem satten Plus.

Bürgermeister Harald Hübner freute sich über das große Engagement. Horst Wunner