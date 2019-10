Förderverein stellt sich vor

Der Förderverein Universitätsbund Bamberg unterstützt die Otto-Friedrich-Universität in Lehr- und Forschungsaufgaben, engagiert sich in der Nachwuchsförderung, stiftet einen Wissenschaftspreis oder setzt sich für den Gedanken- und Erfahrungsaustausch zwischen Universität und Öffentlichkeit ein. Oberbürgermeister Andreas Starke, Präsident des Universitätsbundes, und Universitätspräsident Godehard Ruppert laden alle Interessierten zur Festveranstaltung am Mittwoch, 23. Oktober, ein, um die Arbeit des Fördervereins kennenzulernen und mit Mitgliedern ins Gespräch zu kommen.

Im Zentrum des Abends steht ein Festvortrag des ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier. Er spricht über das Thema "Demokratie und Rechtsstaat vor neuen Herausforderungen". Beginn ist um 19 Uhr in der Aula der Universität, Dominikanerstraße 2a. Der Eintritt ist frei. Anmeldung: kontakt@universitaetsbund-bamberg.de oder telefonisch unter 0951/871003. red