Förderverein gründet sich

Mit dem neuen Geschichts- und Museumsförderverein "KulturKüps" will die Marktgemeinde ihre historischen Schätze deutlicher als bisher betonen. Alle Kulturinteressierten sind eingeladen zur Gründung des Vereins "KulturKüps" am morgigen Donnerstag, 28. November, 19 Uhr, ins Gasthaus "Schöne Aussicht" in der Kulmbacher Straße.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Wahl eines Versammlungsleiters sowie eines Schriftführers, die Erläuterung und Diskussion der Vereinsgründung sowie die Aussprache über den Satzungsentwurf und die Verabschiedung der Vereinssatzung. Des Weiteren sind die Wahl des Vorstands und die Anmeldung zum Vereinsregister, weiteres Vorgehen und organisatorische Schritte Themen während der Versammlung. red