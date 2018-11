Förderverein freut sich über solide Finanzen

Der Förderverein Haus Fischbachtal (FV) hielt seine Jahreshauptversammlung ab. Dabei ging es in erster Linie um zwei Satzungsänderungen, für die die Mitglieder einstimmig votierten.

Vorsitzender Thilo Moosmann informierte über die Aktivitäten und wies darauf hin, dass der Förderverein ausschließlich gemeinnützige Ziele verfolge. Zweck des im Jahre 2005 gegründeten FV ist die Unterstützung des Hauses Fischbachtal in Tauschendorf. Das ist eine sozialtherapeutische Gemeinschaft der Suchthilfe unter Trägerschaft des Deutschen Ordens. In der Einrichtung werden Menschen bei dem Wunsch unterstützt, ihre Sucht zu überwinden und alternative gesunde Bewältigungsstrategien zu erlernen. Der FV zählt aktuell 71 Mitglieder. Gerne möchte man die Mitgliederzahl erhöhen.

Der Leiter von Haus Fischbachtal, Gerhard Steidl, informierte über aktuelle Zahlen. So befinden sich im Stammhaus 32 stationäre Plätze. Weitere zwölf Bewohner sind in Wohngruppen und sechs Plätze in zwei Wohnungen mit betreutem Wohnen. Hierzu kommen aktuell nochmals drei Plätze dazu.

Sowohl die Bewohner in Wohngruppen als auch die aus dem betreuten Wohngruppen kommen tagsüber ins Stammhaus und gehen hier ihrer Arbeit nach und nutzen die zahlreichen therapeutischen Angebote. Besonders die Küche und die Kreativwerkstatt hätten sich weit über Fischbach hinaus im Landkreis Kronach und darüber hinaus einen guten Namen gemacht und würden gerne angenommen. Schatzmeisterin Tanja Raupach berichtete über einen soliden Kassenstand. Die Kassenprüfer Patrick Schnepff und Johannes Hausmann bestätigten eine perfekte Arbeit. Dies kommentierte der Vorsitzende Moosmann mit Freude und resümierte: "Wir sind auf einen guten Weg." Die Vorstandschaft werde beschließen, für welche Maßnahme man das Haus Fischbachtal demnächst finanziell unterstützen werde.

Nebengebäude ist marode

Gerhard Steidl informierte darüber, dass das Nebengebäude wegen Dachundichtigkeiten wohl abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden müsse. Ferner plane man in der Rodacher Straße eine weitere stationäre Einrichtung für 24 Bewohner mit weiterer Ausstattung. Thilo Moosmann schloss die harmonisch verlaufene Versammlung mit dem Wunsch auf weitere gute Zusammenarbeit, um das Haus Fischbachtal weiter unterstützen zu können. eh