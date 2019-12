Förderverein feiert zehnjähriges Bestehen

Der Förderverein der katholischen Kindertagesstätte St. Josef feiert sein zehnjähriges Bestehen mit Veranstaltungen und Aktionen. Am Sonntag, 12. Januar, um 15 Uhr wird das Kindermusical "Willi, die Wühlmaus, im Zirkus" aufgeführt. Die Veranstaltung findet im Sportheim des TSV Kehlbachgrund statt. Die Kita-Kinder erhalten dabei freien Eintritt.

Ein Frühstück mit Impulsvortrag wird am Sonntag, 15. März, gehalten. Beginn ist ab 9.30 Uhr im Pfarrsaal in Kleukheim. Benedicta Becker-Balling wird von 10.30 bis 11.30 Uhr zum Thema "Gesundheit mit Schmunzelfaktor - fit durch die Heilkraft von Lachen, Humor und Freude" referieren. Es wird eine Kinderbetreuung durch das Kita-Personal in St. Josef (bis 4. Klasse) eingerichtet. Für Frühstück und Kinderbetreuung ist Anmeldung im Pfarrbüro oder in der Kita notwendig. Am Freitag, 27. März, findet ein "Minimusikertag" statt. Ausgebildete Musikpädagogen machen zusammen mit den Kindern Musik, singen deren Lieblingslieder, vertonen Sprechstücke oder Verse. Dabei entsteht eine individuelle CD der Kinder.

Fotos aus den sieben Jahrzehnten des Kindergartens Kleukheim werden am Donnerstag, 30. April, ab 19 Uhr im Pfarrsaal des Ortes bei einem Diaabend gezeigt. Ein Kindergartenfest am Sonntag, 17. Mai, ab 14 Uhr, beschließt den Veranstaltungsreigen. Zu allen Veranstaltungen (mit Ausnahme des Minimusikertages) ergeht an die gesamte Bevölkerung Einladung. red