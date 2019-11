Förderverein des SCA lädt zum Weinfest

Beim neunten Weinfest des Fördervereins des SC Adelsdorf darf am Samstag, 9. November, bei ausgesuchten Weinen und kulinarischen Köstlichkeiten in stimmungsvoller Atmosphäre getanzt werden. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung vom Stimmungsduo "Alexander & Sabrina". Die Festlichkeiten beginnen um 19 Uhr und finden in der Aischgrundhalle statt. Karten gibt es neben der Abendkasse auch bei folgenden Vorverkaufsstellen: Salon Sandra Adelsdorf, Reinigung Mader Adelsdorf, SC Adelsdorf Sportheim, per E-Mail an foerderverein@sc-adelsdorf.de oder via WhatsApp unter der Telefonnummer 0151/23908693. red