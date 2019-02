Förderung durch Musik und Bewegung

Die sprachliche Kommunikation ist das wichtigste Mittel zur Verständigung und damit von großer Bedeutung in der kindlichen Entwicklung. Zur Unterstützung im alltäglichen Kontakt mit Sprache bietet die Geschwister-Gummi-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Praxis für Logopädie Romy Schuberth ein Sprachförderprogramm für interessierte Eltern mit ihren Kindern an. Der Kurs wird von Sandra Klötzer, Kleinkindpädagogin bei der Geschwister-Gummi-Stiftung, sowie Sprachtherapeutin Romy Schuberth geleitet.

Der Kurs beinhaltet fünf Eltern-Kind-Treffen, jeweils Mittwoch von 15.30 bis 17 Uhr, im Kurswerk, Goethestraße 3 in Kulmbach. Beginn des neuen Angebotes ist am Mittwoch, 13. März. Weitere Termine: 20. und 27. März, 3. und 10. April. Anmeldungen bitte bis 27. Februar bei Sandra Klötzer unter Telefon 09221/828212 oder Mail an kloetzer@gummi-stiftung.de. red