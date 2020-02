Förderung bei einer Heizungsumrüstung

Weil die SÜC entgegen dem Wunsch der Gemeinde Ahorn die westlichen Ortsteile nicht an das Gasnetz der Städtischen Werke Coburg anbinden werden, will die Gemeinde Ahorn betroffenen Bürgern bei einer möglichen Umrüstung von Öl zu alternativen Heizquellen zur Seite stehen, und zwar mit einer Förderung durch die Gemeinde selbst für Investitionen im Innenbereich (Näheres auf www.ahorn.de). Über Förderungen des Bundes kann man sich auf www.bafa.de informieren. Auskunft erhalten alle Bürger auch über die kostenfreie Energieberatung des Landratsamtes Coburg. Diese findet - neben Sprechzeiten in der Gemeinde Ahorn - auch in anderen Kommunen des Landkreises statt. Nächste Termine der Bürgerenergieberatung sind: Dienstag, 3. März, im Rathaus Untersiemau, 14 bis 17.45 Uhr, und am Donnerstag, 19. März, im Rathaus in Lautertal, 14 bis 17 Uhr. Erforderlich ist einzig eine telefonische Anmeldung beim Bürgerservice des Landkreises Coburg unter der Nummer 09561/514-0 oder buergerservice@landkreis-coburg.de. red