Förderschule lädt zum Kennenlernen ein

Die Johannes-Schule in Scheßlitz lädt am kommenden Donnerstag, 7. November, um 19 Uhr zu einer Elternbrotzeit in den Schulräumen, Am Brand 2, ein. Eine gute Gelegenheit, interessierte Eltern mit bereits "alten Schuleltern" in Kontakt und Austausch zu kommen. Es können die Klassenräume besichtigt werden. An diesem Abend können entspannte Gespräche auch mit dem pädagogischen Personal geführt werden. Die Johannes-Schule ist ein privates Förderzentrum mit Schwerpunkt geistige Entwicklung mit angegliederter heilpädagogischer Tagesstätte. red