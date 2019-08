Förderprogramm "Soziale Stadt": 150 000 Euro gehen nach Forchheim-Nord

Dank des Städtebauförderungsprogramms "Soziale Stadt", das Bund und Länder gemeinsam auflegen, können Städte und Gemeinden ihre Lebensqualität erhöhen, indem sie Orte der Gemeinschaft aufwerten. In 118 Gemeinden in Bayern fließen in diesem Jahr 45,5 Millionen Euro, davon 8,1 Millionen nach Oberfranken, wo 15 Kommunen unterstützt werden.

Unter anderem auch Forchheim, das für den Bereich Forchheim-Nord 150 000 Euro erhält. "Mit dem Programm ,Soziale Stadt' leisten wir einen wichtigen Beitrag für eine soziale Stadtentwicklung, die allen Bürgern zugutekommt. Gemeinschaftliche Orte wie Bürgerhäuser, Stadtteilzentren und Freizeitanlagen ermöglichen es Menschen verschiedener Generationen und Bevölkerungsgruppen, am öffentlichen Leben teilzuhaben. Sie sind Orte der Begegnung und des sozialen Miteinanders", erklärte Bayerns Bauminister Hans Reichhart in einer Pressemitteilung. Horst Seehofer, Bundesminister des Inneren, für Bau und Heimat, ergänzte: "Wir fokussieren uns 2019 stärker auf den Erhalt und die Revitalisierung von Stadt- und Ortskernen sowie die Nutzung innerörtlicher Brachflächen für den Wohnungsbau. Damit leisten wir einen Beitrag zur Innenentwicklung. Dies muss aber immer auch mit einer attraktiven Umfeldgestaltung und guten Infrastrukturen einhergehen." red