Förderprogramm: Landkreis bewirbt sich

Am Donnerstag tagte der Kreisausschuss des Kreistags Bad Kissingen. Die Mitglieder sprachen sich dafür aus, dass der Landkreis ein Projekt für das Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur (KIP-S) einreicht. Falls dem Antrag stattgegeben wird, gibt es eine Förderung von bis zu 90 Prozent.

Landrat Thomas Bold (CSU) schlug die Staatliche Berufsschule in Garitz vor. Die Fenster stammen aus den 1980er Jahren. Insbesondere die Südseite des Gebäudes sei stark beansprucht. Die Verwaltung geht in einer ersten Kostenkalkulation von rund 1,35 Millionen Euro aus. Der Landkreis stellt nun bei der Regierung von Unterfranken den Förderantrag.

Insgesamt stellt der Bund 3,5 Milliarden Euro für KIP-S zur Verfügung, Bayern erhält davon etwa 293 Millionen Euro. Der Bezirk Unterfranken kann mit ungefähr 44,4 Millionen Euro rechnen. Die Entscheidung, welche Projekte berücksichtigt werden, entscheidet ein Beirat, dem auch Vertreter kommunaler Spitzenverbände angehören.

Landrat Bold betonte, dass es nur Sinn mache, Projekte einzureichen, die nicht über andere Förderprogramme im Rahmen des Finanzausgleichs bezuschusst würden. Dies bezieht sich in ers ter Linie auf Kommunen, die Stabilisierungshilfe erhalten, denn diese Gemeinden können bereits mit Förderzusagen zwischen 70 und 80 Prozent rechnen.



Antrag für Grundschule

Der Markt Zeitlofs hat übrigens für die Grundschule ebenfalls einen Förderantrag gestellt. Das sagte Bürgermeister Wilhelm Friedrich (CSU) auf Nachfrage der Redaktion.