Förderprogramm für Schwimmbäder

Die Bevölkerung ist zur nächsten Sitzung des Stadtrates von Gräfenberg eingeladen, die am Donnerstag, 15. August, um 19 Uhr im historischen Rathaus stattfindet. Unter anderem geht es um die Beschlussfassungen zur Teilnahme der Stadt am Sonderprogramm "Schwimmbadförderung SPSF", am "Gaststätten-Modernisierungsprogramm" und um eine Vereinbarung zum Betrieb einer zusätzlichen Krippengruppe im Kindergarten Gräfenberg. Des Weiteren wird über wesentliche Änderungen bei der Erweiterung der Kinderkrippe informiert. Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung ist die Gebührenkalkulation der Abwasserbeseitigung für die Satzungsgebiete Gräfenberg und Thuisbrunn für die Periode 2019 bis 2023. red