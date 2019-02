Förderpreis: Anmeldungen jetzt möglich

Der Landkreis lobt 2019 wieder einen Förderpreis für besondere Leistungen im Bereich Umwelt- und Naturschutz aus. Der Preis wird von der Sparkasse Coburg-Lichtenfels gestiftet und würdigt das ehrenamtliche Engagement von Personen, Gruppen oder Vereinen. Viele Bürger setzen sich uneigennützig für den Arten- und Biotopschutz ein, kümmern sich um Nisthilfen, um Obstwiesen und alte Bäume, um naturnahe Bäche und Weiher, um die Umweltbildung mit Kindern oder um die Grünflächen im Dorf. Der Förderpreis ist nicht für einmalige Aktionen gedacht, sondern für längerfristiges Engagement.

Wer Personen oder Gruppen kennt, die für den Förderpreis geeignet sind, kann diese bis Freitag, 15. Februar in der Umweltstation des Landkreises in Weismain melden (Tel. 09575/921455). Ein Informationsblatt mit Anmeldebogen kann in der Umweltstation angefordert oder auch unter www.umweltstation-weismain.de heruntergeladen werden. red