Fördermittel für Investitionen

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Forchheim bietet am Dienstag, 28. Januar, einen Beratungstag zu den Themen Fördermittel und Darlehen für Innovationen und Investitionen an. Die kostenfreien Einzelgespräche werden von Vertretern der Regierung von Oberfranken, der LFA-Förderbank Bayern sowie der Industrie- und Handelskammer (IHK) durchgeführt. Im Mittelpunkt stehen Fragen zur Finanzierung in den Bereichen Gründung/Neuansiedlung, Unternehmenswachstum, Umweltschutz und Fremdenverkehr. Für die Einzelgespräche ist eine Terminvereinbarung unter Telefon 09191/861021, E-Mail wifoe@lra-fo.de, erforderlich. red