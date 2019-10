Förderkreis Herzogenaurach empfing die deutschen Cajamarca-Gruppen

Zu ihrem Bundestreffen versammelten sich die deutschen Cajamarca-Gruppen unlängst in Herzogenaurach. Gastgeber war der Förderkreis Cajamarca.

Die Herzogenauracher zeigten den Gästen einen Film über das Wiederaufforstungsprojekt in Bambamarca, das der Förderkreis finanziert. Des Weiteren wurden vor allem Gesundheitsthemen behandelt, so gab es Berichte über das Gesundheitszentrum in Bambamarca und über den medizinischen Hintergrund der Anämie, die ein wichtiges Problem darstellt.

Vorgestellt wurde das Projekt "Trocken-Trenn-Toilette", die an Schulen und in Familien eingeführt werden sollen. In den Anlagen werden die Ausscheidungen getrennt nach fest und flüssig gesammelt. Der Urin kann als Dünger, so ist im Protokoll zur Herzogenauracher Versammlung festgehalten, direkt verwendet werden. Der feste Kot wird gesammelt und kann durch Mikroorganismen zu wertvoller Erde umgewandelt wird, der ebenfalls als Dünger verwendet wird. Durch die Trennung von fest und flüssig komme es nur zu geringer Geruchsbelästigung, erläuterte Kajo Aicher aus Tettnang..

Abschließend erklärte sich die Perugruppe in Ulm bereit, das Cajamarca-Treffen 2020 in Ulm auszurichten. Als Termin wurde das Wochenende 9. bis 11. Oktober festgelegt. Als Thema wird das Problem Wasser/Abwasser gewählt, eventuell ergänzt um das Thema Müllentsorgung, wie es im Protokoll heißt. Das Treffen in Herzogenaurach zählte 36 Teilnehmer, darunter 17 vom hiesigen Förderkreis. red