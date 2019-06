Fördergeld für vier Kommunen

40 Städte und Gemeinden aus Unterfranken erhielten am Donnerstag insgesamt 16,5 Millionen Euro Förderung für die weitere Digitalisierung. Darunter sind auch vier Kommunen aus dem Landkreis Haßberge, wie das bayerische Finanzministerium informierte. Das ist Ebern; die Stadt erhält 890 856 Euro. Ferner: Königsberg (444 412 Euro), Oberaurach (891 858 Euro), Wonfurt (303 301 Euro).

1769 Kommunen sind dabei

Damit haben den Angaben aus München zufolge bereits 1769 Gemeinden und mehr als 86 Prozent aller bayerischen Kommunen einen Förderbescheid erhalten. Laut Finanz- und Heimatminister Albert Für-acker (CSU), der die Breitband-Förderbescheide an die Kommunen am Donnerstag in Nürnberg übergab, nutzen Kommunen dabei für einen Anschluss an das Breitbandnetz auch das Förderprogramm des Bundes. Der Freistaat Bayern unterstütze seine Kommunen bei der Nutzung des Bundesförderverfahrens kräftig und schließe mit seiner Kofinanzierung die Lücke zwischen dem Fördersatz im Bundesprogramm und dem individuellen Fördersatz im bayerischen Förderprogramm. Damit könnten die Gemeinden noch einmal auf den doppelten Förderhöchstbetrag aus dem bayerischen Verfahren zugreifen. "Unsere Breitband-Strategie ist genau richtig für Bayern und ermöglicht Glasfaser bis ins Haus. Die Gemeinden entscheiden im Rahmen ihrer kommunalen Planungshoheit, wo dies geschieht", betonte Füracker.

94 Prozent mit schnellem Netz

Rund 94 Prozent der bayeri-schen Haushalte haben inzwischen Zugang zu schnellem Internet. Nach Abschluss der aktuell laufenden Baumaßnahmen werden mindestens 98 Prozent der bayerischen Haushalte mit schnellem Internet versorgt sein. Ziel der aktuellen Förderprojekte ist, die Flächendeckung weiter zu steigern und die Glasfaser möglichst bis in Gebäude zu verlegen. red