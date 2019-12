Fördergeld für Hain

Der südliche Landkreis Kronach kann sich über Mittel nach dem Finanzausgleichsgesetz freuen. Für den Ausbau der Ortsdurchfahrt in Hain hat die Regierung von Oberfranken dem Markt Küps eine Förderung in Höhe von 880 000 Euro bewilligt. Der Markt baut die Ortsdurchfahrt in Hain auf einer Länge von 776 Meter mit einer Fahrbahnbreite von 5,55 Meter und einem einseitigen Gehweg mit einer Breite von 1,50 Meter aus. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen und werden voraussichtlich Mitte 2020 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten betragen rund 1 240 000 Euro, von denen rund 1 170 000 Euro zuwendungsfähig sind. Der bewilligte Zuwendungsbetragbedeutet einen Fördersatz von 75 Prozent. red