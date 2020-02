Förderbescheid für Diakoneo-Wohnanlage übergeben

Die Übergabe des Förderbescheides für den Neubau einer Wohnanlage für Menschen mit Behinderung in Wirsberg durch Ministerialdirigent Markus Zorzi bezeichnete Bürgermeister Hermann Anselstetter im Diakoneo-Haus Neuenmarkt als einen Tag der Freude. Es ist zugleich das dritte Dezentralisierungs-Projekt des Bereiches Wohnen Himmelkron im Luftkurort.

Erfreulich auch die Mitteilung von Vorstand Jürgen Zenker, dass die Fördervoraussetzungen für den Werkstatt- und Förderstättenneubau mit insgesamt 300 Plätzen in Neuenmarkt so weit geklärt sind, dass voraussichtlich noch in diesem Jahr, spätestens dann aber im nächsten Jahr der Spatenstich erfolgen kann. Dieses Vorhaben umfasst insgesamt ein Finanzvolumen von 35 Millionen Euro.

Wie Vorstand Jürgen Zenker von Diakoneo Neuendettelsau erläutert ist der Hintergrund die Dezentralisierung von Großeinrichtungen, um damit ein besseres inklusives Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung zu fördern. Aus diesem Grund hat sich Diakoneo Himmelkron im Jahr 2009 auf den Weg gemacht, dezentrale Wohngebäude zu errichten. 2014 in Neuenmarkt, 2016 in Bad Berneck und weitere zwei Projekte in Bayreuth sind ebenfalls in Planung.

Ministerialdirigent Markus Zorski zeigte sich vom Wohnprojekt Neuenmarkt sehr beeindruckt und freute sich, dass jetzt ein ähnliches Projekt in Wirsberg entsteht. Zur Inklusion von behinderten Menschen gehöre es nach den Worten des Ministerialdirigenten auch, dass sie mittendrin, statt nur dabei sind. Das ist in Neuenmarkt inmitten einer Wohnsiedlung auch hervorragend gelungen und ähnlich werde es auch in Wirsberg sein.

Bürgermeister Hermann Anselstetter (SPD) zeigte sich glücklich, dass dieses vorbildliche Gemeinschaftsprojekt nunmehr auf die finanzielle Förderung durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales bauen kann.

Landrat Klaus Peter Söllner (FW) bezeichnete die Übergabe des Förderbescheides als einen Tag der Freude für den Landkreis Kulmbach: "Das ist für uns auch Ausdruck eines Bekenntnisses zum Standort Kulmbach." Rei.