Föderalisten gründen Kreisverband

Der Verein "Junge Europäische Föderalisten Bayern e.V." (JEF) hat einen Kreisverband Bamberg gegründet.

Die letzten Wahlen zum Europäischen Parlament hätten erneut gezeigt, wie wichtig es sei, Wähler für die EU zu begeistern und sie ihnen nahezubringen, heißt es in der Pressemitteilung. Und wörtlich: "Der Vision eines vereinten Europas sind wir in den letzten Jahren nähergekommen. Jedoch erleben wir gleichzeitig einen Vertrauensverlust in die EU und durch den Brexit eine Zersplitterung Europas. Diesen Tendenzen wollen wir entgegenwirken." Die JEF sind ein überparteilicher, pro-europäischer Jugendverband der EU, die sich für ein vereintes Europa einsetzen. Als Kreisverband wollen man über die Arbeit der Europäischen Union informieren. Im direkten Austausch mit den Bürgern soll die europäische Politik sowie ihr Einfluss auf die nationale und regionale Politik diskutiert werden. red