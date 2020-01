Flyerbox beschädigt, Zeugen gesucht

Am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr beobachteten Mitarbeiter, wie ein Unbekannter die Flyerbox im Eingangsbereich des McDonald's beschädigte. Anschließend stieg der Täter in ein Auto und fuhr mit drei weiteren Männern davon. An der Box entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 bei der Polizeiinspektion Lichtenfels zu melden. pol