Flyer zum Thema Ernährung

Der neue Flyer "Ernährung" von Bündnis Familie-gesund aufwachsen mit vielen Angeboten ist ab sofort erhältlich. Das Angebot reicht vom Einkaufstraining bis hin zum Kochkurs für Kinder. Außerdem stellen sich die Kooperationspartner von Bündnis Familie mit ihren Aktionen vor. Eine Anmeldung ist teilweise notwendig und wird unter der Tel. 0151/234 404 61 entgegengenommen. Das Infoheftchen liegt im Bürgerbüro, in der Georgikurhalle, in der Stadtbibliothek, in der Touristik und in Arzt- und Physiotherapiepraxen aus. Informationen gibt es auch auf der Homepage: www.bad-brueckenau.de/buendnis-familie. sek