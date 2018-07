Flyer mit Kellerwaldplan

red



In diesem Jahr hat die Tourist-Information der Stadt Forchheim einen neuen Flyer zum Annafest kreiert. Der Prospekt enthält einen Lageplan mit den Bierkellern und Schaustellern, das Musikprogramm sowie viele weitere interessante Tipps. Hauptsponsor ist die Volksbank Forchheim."Mit dem neuen Flyer ist ein Annafestbesucher top ausgerüstet. Denn man sieht auf einen Blick, wo es welches Bier gibt, wo man welches Fahrgeschäft findet und welche Musik spielt", so Nico Cieslar, Leiter der Tourist-Information.Der Flyer wird in einer Auflage von 65 000 Stück gedruckt. Er liegt ab sofort für Gäste in der Tourist-Information und in der Volksbank Forchheim zur Mitnahme bereit.Zudem wird das Druckwerk an alle Haushalte im Landkreis Forchheim verteilt. Des Weiteren können Touristen den Flyer im Prospektshop online unter www.forchheim-erleben.de kostenlos bestellen.Bürgermeister Franz Streit freut sich sehr, dass das "Projekt Annafestflyer" so zügig und unkompliziert umgesetzt werden konnte.